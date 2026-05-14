14 мая, 12:02

Путин рассказал, что власти регулярно обсуждают ставку, рубль и «длинные деньги»

Президент России Владимир Путин заявил, что темы ключевой ставки, укрепления рубля и доступности «длинных денег» регулярно обсуждаются с правительством и Центробанком. Об этом глава государства сказал на юбилейном, десятом съезде Союза машиностроителей России.

Путин отметил, что не будет подробно останавливаться на этих вопросах, поскольку они хорошо известны участникам отрасли и уже находятся в работе.

«Сейчас все-таки десятый съезд — юбилейный. Не буду о грустном говорить, не буду говорить о ключевой ставке, не буду говорить о необходимости наличия „длинных денег“ и укреплении рубля. Мы со многими из вас регулярно встречаемся, все это известно, обсуждаем с правительством, с Центральным банком. Вы в материале», — сказал президент.

Тема стоимости кредитов и доступного финансирования остаётся одной из самых чувствительных для промышленности. Для предприятий машиностроения особенно важны длинные займы, поскольку крупные производственные проекты требуют больших вложений и длительного горизонта планирования.

Марина Фещенко
