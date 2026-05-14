Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 мая, 12:22

Путин: РФ не будет замыкаться в себе при укреплении технологического суверенитета

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

РФ не собирается замыкаться в себе при укреплении технологического суверенитета, а, наоборот, намерена развивать сотрудничество с другими странами. Об этом президент Владимир Путин заявил в ходе юбилейного X съезда Союза машиностроителей России.

Глава государства подчеркнул, что Москва настроена на создание взаимовыгодных альянсов и расширение международного взаимодействия в технологической сфере. По его словам, Россия заинтересована в совместных проектах с зарубежными партнёрами.

«Вновь подчеркну, укрепляя наш технологический суверенитет, мы не собираемся замыкаться в себе», — заявил Путин.

Путин призвал ускорить принятие решений в промышленности
Путин призвал ускорить принятие решений в промышленности

Ранее Путин заявил, что Россия намерена создавать и расширять взаимовыгодные технологические альянсы с другими государствами. Президент отметил, что Москва планирует поддерживать инициативы зарубежных партнёров, в которых используются российские машины, оборудование и технологические платформы.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar