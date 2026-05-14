Путин: РФ не будет замыкаться в себе при укреплении технологического суверенитета

РФ не собирается замыкаться в себе при укреплении технологического суверенитета, а, наоборот, намерена развивать сотрудничество с другими странами. Об этом президент Владимир Путин заявил в ходе юбилейного X съезда Союза машиностроителей России.

Глава государства подчеркнул, что Москва настроена на создание взаимовыгодных альянсов и расширение международного взаимодействия в технологической сфере. По его словам, Россия заинтересована в совместных проектах с зарубежными партнёрами.

«Вновь подчеркну, укрепляя наш технологический суверенитет, мы не собираемся замыкаться в себе», — заявил Путин.

Ранее Путин заявил, что Россия намерена создавать и расширять взаимовыгодные технологические альянсы с другими государствами. Президент отметил, что Москва планирует поддерживать инициативы зарубежных партнёров, в которых используются российские машины, оборудование и технологические платформы.