Путин призвал ускорить принятие решений в промышленности

Президент России Владимир Путин призвал повысить скорость принятия решений и действий в промышленности. Об этом глава государства заявил на десятом съезде Союза машиностроителей в Национальном центре «Россия». По его словам, стране нужно внимательно следить за этим направлением, чтобы не отстать от конкурентов.

Путин напомнил, что на прошлом Петербургском международном экономическом форуме уже были обозначены принципы, на которых планируется укреплять суверенитет страны в сфере обороны и безопасности.

Одним из таких принципов президент назвал широкое внедрение лучших технологических и организационных инноваций. Для этого, по его словам, нужно постоянно анализировать не только российский, но и зарубежный опыт.

«В их числе максимально широкое внедрение лучших технологических и организационных инноваций. Для чего нужно постоянно анализировать не только собственный, но разумеется, и лучший зарубежный опыт. Еще один ключевой принцип — это повышение скорости принимаемых решений, действий в производстве, но это изначально проблема. Думаю, что мы веками, без всякого преувеличения, веками, с этим сталкиваемся, но нужно обращать на это особое внимание», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что вопрос темпа работы для промышленности остаётся особенно важным. По его оценке, Россия не имеет права уступить конкурентам в этой сфере.