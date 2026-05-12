В России назвали три сферы с самым острым дефицитом кадров

В России дефицит кадров ощущается острее всего в обрабатывающей промышленности, логистике (транспортировка и хранение), а также в сегменте информации и связи. Об этом РИА «Новости» заявил спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

По его словам, если дефицит в высокотехнологичных областях ещё получится смягчить благодаря воспитанию собственных квалифицированных кадров, то множество вакансий остаются открытыми там, где в первую очередь необходима физическая активность сотрудников.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что вплоть до 2032 года отечественной экономике предстоит найти и привлечь порядка 12 миллионов человек для замещения вакантных мест.

Также заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Нина Кузьмина сообщила, что российский рынок труда ожидает серьёзная перестройка. По её словам, поколение зумеров, которое должно прийти на смену уходящим на пенсию сотрудникам, не стремится работать в классическом найме. Эксперт пояснила, что молодёжь всё чаще выбирает платформенную занятость, так называемую подёнщину, где их устраивает ежедневная оплата без официального оформления. Если эта тенденция сохранится, работодателям придётся менять подходы к мотивации, иначе неизбежен дефицит кадров в традиционных офисных и производственных сферах.