Путин объявил о расширении технологических союзов России с другими странами

Москва намерена создавать и расширять взаимовыгодные технологические альянсы с другими государствами. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на юбилейном X съезде Союза машиностроителей России.

Глава государства отметил, что Москва планирует поддерживать инициативы зарубежных партнёров, в которых используются российские машины, оборудование и технологические платформы. По его словам, такое сотрудничество должно быть взаимовыгодным.

«Намерены создавать и расширять взаимовыгодные альянсы с другими государствами», — подчеркнул Путин.

