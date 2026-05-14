14 мая, 12:15

Путин объявил о расширении технологических союзов России с другими странами

Обложка © Life.ru

Москва намерена создавать и расширять взаимовыгодные технологические альянсы с другими государствами. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на юбилейном X съезде Союза машиностроителей России.

Глава государства отметил, что Москва планирует поддерживать инициативы зарубежных партнёров, в которых используются российские машины, оборудование и технологические платформы. По его словам, такое сотрудничество должно быть взаимовыгодным.

«Намерены создавать и расширять взаимовыгодные альянсы с другими государствами», — подчеркнул Путин.

Путин рассказал, что власти регулярно обсуждают ставку, рубль и «длинные деньги»

Ранее Life.ru писал, что Владимир Путин призвал повысить скорость принятия решений и действий в промышленности. Глава государства отметил, что стране необходимо внимательно следить за развитием отрасли, чтобы не отставать от конкурентов. Путин также напомнил, что на прошлом Петербургском международном экономическом форуме уже обозначались принципы укрепления суверенитета РФ в сфере обороны и безопасности.

Александра Мышляева
