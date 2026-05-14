Путин уверен, что опыт участников СВО поможет российской промышленности
Президент Владимир Путин уверен, что опыт участников специальной военной операции окажет неоценимую помощь отечественной промышленности. Бойцы умеют быстро находить ответы на сложные задачи и являются настоящими героями. Такое заявление глава государства сделал на X съезде Союза машиностроителей, который проходит в Национальном центре «Россия».
«Уверен, реализовать эти принципы на практике помогут и наши ребята, мы с полным основанием говорим, наши герои, прошедшие специальную военную операцию», — сказал Путин.
Он назвал их героями, которые прошли через боевые действия, обладают огромным опытом, умеют быстро находить решения, хорошо разбираются в тактике применения вооружения в фронтовых условиях и точно знают, что нужно их товарищам на линии боевого соприкосновения.
В ходе выступления президент также призвал отказаться от формального деления компаний на оборонно-промышленный комплекс и гражданский сектор, стирая границы между этими направлениями.
Ранее президент Владимир Путин, выступая на юбилейном съезде Союза машиностроителей России, заявил, что отечественная промышленность в 2025 году выросла на 12% по сравнению с уровнем 2021 года. Глава государства отметил, что основные трудности для отрасли начались после 2021–2022 годов, и власти знают о проблемах, с которыми столкнулись предприятия.
