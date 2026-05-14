Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

14 мая, 12:26

Путин уверен, что опыт участников СВО поможет российской промышленности

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент Владимир Путин уверен, что опыт участников специальной военной операции окажет неоценимую помощь отечественной промышленности. Бойцы умеют быстро находить ответы на сложные задачи и являются настоящими героями. Такое заявление глава государства сделал на X съезде Союза машиностроителей, который проходит в Национальном центре «Россия».

«Уверен, реализовать эти принципы на практике помогут и наши ребята, мы с полным основанием говорим, наши герои, прошедшие специальную военную операцию», — сказал Путин.

Он назвал их героями, которые прошли через боевые действия, обладают огромным опытом, умеют быстро находить решения, хорошо разбираются в тактике применения вооружения в фронтовых условиях и точно знают, что нужно их товарищам на линии боевого соприкосновения.

В ходе выступления президент также призвал отказаться от формального деления компаний на оборонно-промышленный комплекс и гражданский сектор, стирая границы между этими направлениями.

Внешняя разведка России назвала 2 возможных пути завершения СВО

Ранее президент Владимир Путин, выступая на юбилейном съезде Союза машиностроителей России, заявил, что отечественная промышленность в 2025 году выросла на 12% по сравнению с уровнем 2021 года. Глава государства отметил, что основные трудности для отрасли начались после 2021–2022 годов, и власти знают о проблемах, с которыми столкнулись предприятия.

Анастасия Никонорова
