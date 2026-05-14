Путин заявил о росте промышленности на 12% к уровню 2021 года

Российская промышленность в 2025 году выросла на 12% по сравнению с уровнем 2021 года. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на десятом, юбилейном съезде Союза машиностроителей России.

Глава государства отметил, что основные трудности для отрасли начались после 2021–2022 годов. По его словам, власти знают о проблемах, с которыми столкнулись предприятия.

«Как раз после 2021–2022 гг. начались все проблемы, о которых я знаю. А если в целом сказать, то объем промышленного производства в России в 2025 году оказался на 12% выше уровня 2021 года», — сказал президент.

Таким образом, по оценке Путина, отечественный промсектор в целом превысил досанкционные показатели, несмотря на давление последних лет.

Ранее в ходе того же выступления президент России призвал повысить скорость принятия решений и действий в промышленности. По его словам, стране нужно внимательно следить за этим направлением, чтобы не отстать от конкурентов.