ЕС ввёл санкции против российских учителей

Под санкции Евросоюза попали 16 граждан России — это руководители молодёжных объединений, сотрудники детских центров и педагоги, в том числе из исторических территорий РФ. Об этом стало известно из постановления Совета ЕС, опубликованном в «Официальном журнале Евросоюза».

Для фигурантов этого списка въезд в страны ЕС теперь закрыт, а любые их сбережения или имущество в европейских банках, если их обнаружат, подлежат аресту.

Брюссель вменяет учителям организацию пребывания и занятий с несовершеннолетними, которых вывезли из районов боевых действий в начале СВО. В ЕС квалифицируют данные действия как «незаконную депортацию». Там заявили, что речь идёт якобы о принудительном перемещении детей без согласия их родителей или опекунов. Никаких доказательств в ЕС не предоставили.

Ранее Великобритания расширила санкционный список в отношении России, добавив в него Крымскую психиатрическую больницу № 5. Наряду с психиатрической клиникой под ограничения попали и социальные учреждения для несовершеннолетних. В обновлённый перечень включили несколько детских домов, а также ряд пансионатов и лагерей оздоровительного типа. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила европейским чиновникам вызвать санитаров.