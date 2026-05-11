Евросоюз ввёл санкции против Нахимовского училища и детского центра «Орленок»
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / T.Vyc
Санкционный список Евросоюза пополнили Нахимовское военно-морское училище Минобороны России, подразделение ДОСААФ в Севастополе и несколько детских центров. Дополнительно под ограничения попали пять детских центров, среди которых Всероссийский детский центр «Алые паруса» в Евпатории и Всероссийский детский центр «Орлёнок» в Туапсе.
Рестрикции в Брюсселе объясняют тем, что в этих учреждениях размещались дети, эвакуированные из районов боевых действий в начале специальной военной операции, что в ЕС трактуют как «незаконную депортацию».
Финансовое взаимодействие европейского бизнеса и общественных организаций с указанными структурами теперь запрещено. Также предусмотрена блокировка активов в банках стран Евросоюза, если такие средства будут обнаружены на счетах перечисленных организаций.
Всего в новый антироссийский пакет санкций ЕС включены 16 физических лиц и семь организаций.
Ранее Великобритания расширила санкционный список в отношении России, добавив в него Крымскую психиатрическую больницу № 5. Наряду с психиатрической клиникой под ограничения попали и социальные учреждения для несовершеннолетних — детские дома, пансионаты и оздоровительные лагеря. В МИД РФ предложили Лондону вызвать санитаров после таких действий.
