Евросоюз ввёл санкции против Нахимовского училища и детского центра «Орленок»

Санкционный список Евросоюза пополнили Нахимовское военно-морское училище Минобороны России, подразделение ДОСААФ в Севастополе и несколько детских центров. Дополнительно под ограничения попали пять детских центров, среди которых Всероссийский детский центр «Алые паруса» в Евпатории и Всероссийский детский центр «Орлёнок» в Туапсе.

Рестрикции в Брюсселе объясняют тем, что в этих учреждениях размещались дети, эвакуированные из районов боевых действий в начале специальной военной операции, что в ЕС трактуют как «незаконную депортацию».

Финансовое взаимодействие европейского бизнеса и общественных организаций с указанными структурами теперь запрещено. Также предусмотрена блокировка активов в банках стран Евросоюза, если такие средства будут обнаружены на счетах перечисленных организаций.

Всего в новый антироссийский пакет санкций ЕС включены 16 физических лиц и семь организаций.