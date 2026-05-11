День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 мая, 11:32

Евросоюз ввёл санкции против Нахимовского училища и детского центра «Орленок»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / T.Vyc

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / T.Vyc

Санкционный список Евросоюза пополнили Нахимовское военно-морское училище Минобороны России, подразделение ДОСААФ в Севастополе и несколько детских центров. Дополнительно под ограничения попали пять детских центров, среди которых Всероссийский детский центр «Алые паруса» в Евпатории и Всероссийский детский центр «Орлёнок» в Туапсе.

Рестрикции в Брюсселе объясняют тем, что в этих учреждениях размещались дети, эвакуированные из районов боевых действий в начале специальной военной операции, что в ЕС трактуют как «незаконную депортацию».

Финансовое взаимодействие европейского бизнеса и общественных организаций с указанными структурами теперь запрещено. Также предусмотрена блокировка активов в банках стран Евросоюза, если такие средства будут обнаружены на счетах перечисленных организаций.

Всего в новый антироссийский пакет санкций ЕС включены 16 физических лиц и семь организаций.

Минфин Британии ввёл санкции против 85 лиц и организаций РФ
Минфин Британии ввёл санкции против 85 лиц и организаций РФ

Ранее Великобритания расширила санкционный список в отношении России, добавив в него Крымскую психиатрическую больницу № 5. Наряду с психиатрической клиникой под ограничения попали и социальные учреждения для несовершеннолетних — детские дома, пансионаты и оздоровительные лагеря. В МИД РФ предложили Лондону вызвать санитаров после таких действий.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • ЕС
  • Санкции против России
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar