У России лучшая в мире атомная и ракетная промышленность, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» профессор Дипломатической академии МИД России Александр Артамонов. По его словам, Франция находится чуть ниже, затем — большой разрыв, и только потом идут США.

Российские предприятия могут создавать установки, которые США строить не в состоянии: от «Буревестника» с атомным реактором на борту до новейшего «Сармата», который позволяет двигаться на сверхвысоких скоростях в режиме маневрирования и связи с землёй.

«Это прообраз будущих космических кораблей, которые будут бороздить межпланетное пространство», — подчеркнул военный эксперт.

Ранее Москва сделала Еревану предложение, от которого трудно отказаться. Российская сторона готова построить в республике атомную электростанцию большой мощности, которая обеспечит армян дешёвым электричеством на десятилетия, а то и на век вперёд.