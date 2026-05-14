От ракет до космических кораблей: Названы страны с самой мощной атомной промышленностью
Профессор Артамонов: У России лучшая в мире атомная промышленность
Обложка © GigaChat / Life.ru
У России лучшая в мире атомная и ракетная промышленность, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» профессор Дипломатической академии МИД России Александр Артамонов. По его словам, Франция находится чуть ниже, затем — большой разрыв, и только потом идут США.
Российские предприятия могут создавать установки, которые США строить не в состоянии: от «Буревестника» с атомным реактором на борту до новейшего «Сармата», который позволяет двигаться на сверхвысоких скоростях в режиме маневрирования и связи с землёй.
«Это прообраз будущих космических кораблей, которые будут бороздить межпланетное пространство», — подчеркнул военный эксперт.
Ранее Москва сделала Еревану предложение, от которого трудно отказаться. Российская сторона готова построить в республике атомную электростанцию большой мощности, которая обеспечит армян дешёвым электричеством на десятилетия, а то и на век вперёд.
