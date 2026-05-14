Россия продолжает предлагать дипломатический путь завершения конфликта на Украине, однако при провале переговоров имеет основания и возможности действовать военно-техническим способом. О вариантах завершения СВО рассказал журналистам директор Службы внешней разведки (СВР), председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

«Владимир Путин неоднократно делал предложения по мирному дипломатическому урегулированию этого конфликта»,— напомнил глава Внешней разведки.

По его словам, одно из последних предложений Москвы Киеву связано с полным освобождением территорий Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил о готовности Вашингтона и дальше выступать посредником в урегулировании конфликта на Украине. По его словам, США рассчитывают, что стороны вернутся к переговорам, и готовы помогать в поддержании диалога. Госсек также подчеркнул, что только Вашингтон способен выполнять эту посредническую роль.