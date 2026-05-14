Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 мая, 12:04

Внешняя разведка России назвала 2 возможных пути завершения СВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tsyklon

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tsyklon

Россия продолжает предлагать дипломатический путь завершения конфликта на Украине, однако при провале переговоров имеет основания и возможности действовать военно-техническим способом. О вариантах завершения СВО рассказал журналистам директор Службы внешней разведки (СВР), председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

«Владимир Путин неоднократно делал предложения по мирному дипломатическому урегулированию этого конфликта»,— напомнил глава Внешней разведки.

По его словам, одно из последних предложений Москвы Киеву связано с полным освобождением территорий Донецкой и Луганской народных республик.

Зеленский пригрозил РФ ответом за массированные удары по Украине
Зеленский пригрозил РФ ответом за массированные удары по Украине

Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил о готовности Вашингтона и дальше выступать посредником в урегулировании конфликта на Украине. По его словам, США рассчитывают, что стороны вернутся к переговорам, и готовы помогать в поддержании диалога. Госсек также подчеркнул, что только Вашингтон способен выполнять эту посредническую роль.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Украина
  • СВР РФ
  • Сергей Нарышкин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
  • ЛНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar