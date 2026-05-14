Путин приказал производить критически важную продукцию, а не импортозамещать

Президент РФ Владимир Путин обозначил приоритет на ближайшие десятилетия на X съезде Союза машиностроителей в Национальном центре «Россия». По мнению главы государства, страна должна не только импортозамещать, но и обрести полную технологическую независимость.

«Сама жизнь, вызовы, с которыми мы столкнулись, доказали правильность тезиса о том, что нам необходимо самостоятельно производить критически важную продукцию, иметь свои технологические ключи ко всем производствам», — заявил российский президент.

Особое внимание он уделил отраслям, которые принципиально значимы для экономики, повышения качества жизни граждан и, разумеется, для обеспечения безопасности государства. То есть станки, микроэлектроника, фармацевтика — всё это должно стать зоной полного контроля РФ.

Путин подчеркнул: такая политика — не прихоть, а вынужденная мера, продиктованная геополитической обстановкой. Западные санкции лишь ускорили процесс, который всё равно должен был произойти. Теперь перед машиностроителями стоит задача создать ту самую независимую технологическую инфраструктуру, о которой говорят в Кремле.

Ранее в ходе того же выступления президент России призвал повысить скорость принятия решений и действий в промышленности. По его словам, стране нужно внимательно следить за этим направлением, чтобы не отстать от конкурентов.