Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 мая, 12:43

Звезда «Усатого няня» Проханов назвал фейком сообщения о своей госпитализации

Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Сообщения о госпитализации актёра Сергея Проханова оказались ложными. Артист лично опроверг эту информацию в беседе с 360.ru.

«Какой-то бред написали, а мне теперь вся Москва звонит. Я в Египте на съёмках, это фейк», — заявил он.

Сергею Проханову 73 года. Заслуженный артист России (звание получил в 2005 году) известен как основатель «Театра Луны». В разное время на его сцене играли Марина Блейк, Анатолий Ромашин и Дмитрий Певцов.

Ранее сообщалось, что актёр Сергей Проханов, сыгравший Кешу в «Усатом няне», попал в больницу с невыносимыми болями. По данным СМИ, врачи диагностировали у него сужение позвоночного канала из-за износа и кисту.

В палату к госпитализированному мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву не пускают посетителей
В палату к госпитализированному мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву не пускают посетителей

Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar