Звезда «Усатого няня» Проханов назвал фейком сообщения о своей госпитализации

Сообщения о госпитализации актёра Сергея Проханова оказались ложными. Артист лично опроверг эту информацию в беседе с 360.ru.

«Какой-то бред написали, а мне теперь вся Москва звонит. Я в Египте на съёмках, это фейк», — заявил он.

Сергею Проханову 73 года. Заслуженный артист России (звание получил в 2005 году) известен как основатель «Театра Луны». В разное время на его сцене играли Марина Блейк, Анатолий Ромашин и Дмитрий Певцов.

Ранее сообщалось, что актёр Сергей Проханов, сыгравший Кешу в «Усатом няне», попал в больницу с невыносимыми болями. По данным СМИ, врачи диагностировали у него сужение позвоночного канала из-за износа и кисту.