Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 мая, 08:34

В палату к госпитализированному мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву не пускают посетителей

Обложка © ТАСС / Сергей Елагин/Бизнес Online

Обложка © ТАСС / Сергей Елагин/Бизнес Online

К госпитализированному мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву ограничили доступ посетителей. Об этом РИА «Новости» сообщил его адвокат Марат Самойлов.

«К нему никого не пускают, он же под домашним арестом. К нему можно только членам семьи и адвоката», — отметил юрист.

Самойлов пояснил, что ограничения связаны с мерой пресечения, поскольку Мавлиев находится под домашним арестом даже во время лечения в больнице.

Ранее, в конце апреля, силовики задержали Мавлиева по делу о взятке и превышении полномочий. После апелляции Верховный суд Башкирии смягчил меру пресечения: Мавлиева перевели из СИЗО под домашний арест до 28 июня. А позже мэра Уфы госпитализировали после жалоб на боли в сердце. По предварительным данным, врачи проверяют версию об инфаркте.

Мэр Уфы Мавлиев пока останется в больнице под присмотром врачей
Мэр Уфы Мавлиев пока останется в больнице под присмотром врачей

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Башкортостан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar