В палату к госпитализированному мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву не пускают посетителей
Обложка © ТАСС / Сергей Елагин/Бизнес Online
К госпитализированному мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву ограничили доступ посетителей. Об этом РИА «Новости» сообщил его адвокат Марат Самойлов.
«К нему никого не пускают, он же под домашним арестом. К нему можно только членам семьи и адвоката», — отметил юрист.
Самойлов пояснил, что ограничения связаны с мерой пресечения, поскольку Мавлиев находится под домашним арестом даже во время лечения в больнице.
Ранее, в конце апреля, силовики задержали Мавлиева по делу о взятке и превышении полномочий. После апелляции Верховный суд Башкирии смягчил меру пресечения: Мавлиева перевели из СИЗО под домашний арест до 28 июня. А позже мэра Уфы госпитализировали после жалоб на боли в сердце. По предварительным данным, врачи проверяют версию об инфаркте.
