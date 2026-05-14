В палату к госпитализированному мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву не пускают посетителей

К госпитализированному мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву ограничили доступ посетителей. Об этом РИА «Новости» сообщил его адвокат Марат Самойлов.

«К нему никого не пускают, он же под домашним арестом. К нему можно только членам семьи и адвоката», — отметил юрист.

Самойлов пояснил, что ограничения связаны с мерой пресечения, поскольку Мавлиев находится под домашним арестом даже во время лечения в больнице.