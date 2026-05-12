Мэр Уфы Мавлиев пока останется в больнице под присмотром врачей

Госпитализированный мэр Уфы Ратмир Мавлиев остаётся в больнице. Об этом РИА «Новости» сообщил его адвокат Марат Самойлов.

По словам защитника, чиновника поместили на стационарное лечение. Сейчас он находится под наблюдением врачей. Самойлов уточнил, что Мавлиев в сознании. Другие подробности о состоянии здоровья мэра пока не приводятся.

Мэра Уфы Ратмира Мавлиева госпитализировали с подозрением на инфаркт. Причиной стали боли в сердце. 47-летний Мавлиев всю ночь жаловался жене на плохое самочувствие. Скорую вызвали утром. Чиновника забрали из собственного дома около 6 часов по местному времени.