Мэр Уфы Мавлиев пока останется в больнице под присмотром врачей
Обложка © ТАСС / Тимур Давлетов
Госпитализированный мэр Уфы Ратмир Мавлиев остаётся в больнице. Об этом РИА «Новости» сообщил его адвокат Марат Самойлов.
По словам защитника, чиновника поместили на стационарное лечение. Сейчас он находится под наблюдением врачей. Самойлов уточнил, что Мавлиев в сознании. Другие подробности о состоянии здоровья мэра пока не приводятся.
Мэра Уфы Ратмира Мавлиева госпитализировали с подозрением на инфаркт. Причиной стали боли в сердце. 47-летний Мавлиев всю ночь жаловался жене на плохое самочувствие. Скорую вызвали утром. Чиновника забрали из собственного дома около 6 часов по местному времени.
Напомним, в конце апреля силовики задержали Мавлиева по подозрению в получении взятки и превышении должностных полномочий. После апелляции Верховный суд Башкирии смягчил меру пресечения. Чиновника перевели из СИЗО под домашний арест до 28 июня.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.