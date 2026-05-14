Подмосковные врачи достали из подростка 17 магнитных шариков весом в килограмм

Обложка © Московский областной центр охраны материнства и детства

Подмосковные врачи извлекли из организма подростка 17 магнитных шариков общим весом около килограмма. Об этом сообщили в Московском областном центре охраны материнства и детства.

Рентген показал в брюшной полости 17 магнитов диаметром 15 мм каждый. Два шарика удалось удалить из желудка во время гастроскопии, остальные обнаружили уже в кишечнике.

«В ходе гастроскопии были обнаружены и удалены два шарика из желудка», — рассказали врачи.

Для извлечения 15 магнитов медикам пришлось провести операцию с доступом к брюшной полости. Шарики находились в области слепой кишки и устья аппендикса. После операции осложнений не возникло. Сейчас мальчик уже выписан домой и продолжит наблюдаться у педиатра.

Пять пациентов получили российскую вакцину от рака кишечника, на очереди ещё 35

Ранее Life.ru рассказывал, как в Соединённых Штатах врач по ошибке удалил пациенту печень вместо селезёнки, из-за чего тот скончался на операционном столе. Хирург полностью признал вину и впал в уныние после этого инцидента. Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Владимир Озеров
