Удалёнка мечты: В Москве ищут того, кто будет целыми днями «пыхтеть» над обзорами на секс-игрушки

В столице появилась вакансия для самых раскрепощённых — компания ищет тестировщика секс-игрушек с зарплатой до 200 тысяч рублей в месяц. Причём работать можно и удалённо, сообщает Mash Money.

Новичок на старте получает от 100 тысяч рублей, а с учётом переработок и премий планка легко достигает 200 тысяч. Для самых талантливых и харизматичных есть перспектива стать лицом бренда — тогда доход будет ещё выше.

Что нужно делать? Ежедневно проверять девайсы на качество материалов, удобство и функциональность. Также придётся создавать контент (обзоры, короткие ролики для соцсетей, сторис), общаться с аудиторией и честно перечислять плюсы и минусы продукции. Иногда нужно будет приезжать в офис для студийных съёмок.

Кого не возьмут? Лиц младше 18 лет и тех, кто плохо понимает специфику интимной индустрии. Работодатель ищет раскрепощённого человека без предрассудков, с грамотной речью, харизмой и умением подать информацию без звенящей пошлости. Если вы стесняетесь говорить на эти темы публично — эта работа не для вас.

Остальные могут смело отправлять резюме. Главное — чувство юмора и готовность к экспериментам. Вакансия, судя по всему, станет самой обсуждаемой в Сети в ближайшие дни.

