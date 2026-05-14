Пятница будет шумной: Московское небо готовит грозу с ливнями и штормовым ветром

В Москве и Подмосковье в пятницу, 15 мая, ожидаются кратковременные дожди, местами ливни и гроза с усилением ветра. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

По прогнозу синоптиков, непогода накроет столичный регион днём. Во время грозы юго-восточный и южный ветер может разгоняться до 15 м/с. Воздух при этом останется тёплым: в Москве температура поднимется до +23 градусов, по области — до +24.

Осадки возможны и в ночь на пятницу. Как уточнили в Гидрометцентре, местами пройдёт небольшой кратковременный дождь. В столице термометры покажут +12…+14 градусов, в Подмосковье будет от +9 до +14.

На выходных, 16 и 17 мая, серьёзного ненастья в Москве и области пока не прогнозируют. Гроз и сильных дождей синоптики не ждут, хотя отдельные кратковременные осадки полностью не исключают. Днём температура будет держаться около +23…+25 градусов, ночью — в пределах +9…+14, пишет ТАСС.

Ранее Life.ru рассказывал, что устойчивая солнечная погода установится в Москве с 25 мая. При этом позагорать или поехать на природу пока рановато, поскольку в этот «переходный период» есть высокая вероятность грозы.