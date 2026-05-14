Бассейн за 1 млрд: Новая детская поликлиника на Кубани начала уходить под воду после дождя
Прокуратура начала проверку по факту затопления детской поликлиники на Кубани
Обложка © Telegram / прокуратура Краснодарского края
В станице Павловская Краснодарского края затопило детскую поликлинику, которая была сдана в эксплуатацию только три месяца назад. Дождевая вода проникла внутрь здания из-за повреждённых стоков на крыше. Региональная прокуратура начала проверку. Ведомство показало кадры, на которых видно затопленные коридоры медучреждения.
Потоп в краснодарской больнице. Видео © VK / Станица Павловская / Новости Павловская
«В результате ливневых дождей 13 мая текущего года произошло повреждение системы отвода ливневых стоков с крыши здания, в результате чего дождевая вода попала в ряд помещений детской поликлиники», — сказано в тексте.
Сейчас проверяется качество выполненных подрядчиком работ при строительстве лечебного учреждения. Поликлинику начали возводить в 2022 году, но сроки сдачи объекта постоянно сдвигались. Медучреждение открыло двери только в феврале 2026 года, на её строительство ушло более миллиарда рублей.
