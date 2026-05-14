Плотину прорвало в Можге, часть города подтоплена

В Можге повреждена плотина городского пруда, предположительно из-за сорванной нижней шандоры. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС и администрации города. В результате повышения уровня воды оказались подтоплены луга и 15 придомовых территорий. В зоне подтопления находятся три многоквартирных дома, один строящийся объект и 11 частных домов.

«Все службы переведены в режим повышенной готовности», — сообщили местные власти.

Для жителей подготовили пункт временного размещения в Доме детского творчества, рассчитанный на 100 человек. Однако эвакуация пока не потребовалась, так как уровень воды остаётся далёким от критических отметок. На месте продолжаются работы по восстановлению плотины, также запланирована аэрофотосъёмка объекта с помощью беспилотников.

Ранее в Ленском районе Якутии из-за резкого подъёма уровня воды в реке Лена была объявлена экстренная эвакуация жителей двух населённых пунктов — Витима и Пеледуя. В районе Пеледуя прорвало ледяной затор. После этого уровень воды достиг 1305 сантиметров. Затем за час он снизился на 35 сантиметров.