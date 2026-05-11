В Якутии в посёлке Пеледуй из-за разлива Лены подтопило 20 домов

В посёлке Пеледуй Ленского района Якутии из-за подъёма уровня воды в реке Лена, вызванного ледяным затором, подтопило жилые дома. Эвакуированы десятки жителей. Об этом сообщили в администрации района.

В Якутии эвакуировали 37 человек из-за подтопления 20 домов в Пеледуе.

По данным администрации Ленского района, из опасной зоны вывезли 37 человек, среди них 14 детей. Всего вода зашла в 20 жилых домов. Опасная отметка была превышена, однако специалисты фиксируют тенденцию к снижению уровня воды.

Позже стало известно, что в районе посёлка произошёл прорыв ледяного затора. На момент наблюдений уровень воды достиг 1305 сантиметров, снизившись за час на 35 сантиметров. На территории продолжается интенсивный ледоход, вода остаётся выше критических значений.

Отдельно уточняется, что ситуация в соседнем Витиме стабильнее: подтоплений жилых домов там не зафиксировано. Там уровень воды также превышал критическую отметку, однако остаётся ниже уровня с учётом защитной дамбы. В районе ведутся работы по укреплению сооружений, включая отсыпку дамбы для защиты населённых пунктов.

