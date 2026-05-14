Крош и Совунья довели камчатских мебельщиков до суда

Камчатских предпринимателей обязали выплатить компенсацию за использование персонажей «Смешариков» на сайте мебельного магазина. Краевой арбитражный суд удовлетворил иск правообладателей мультсериала к индивидуальному предпринимателю и ООО «Камчатский дом мебели».

Поводом стал детский мебельный гарнитур «Детская Массив 1», который предлагали к продаже на сайте. На нём были размещены изображения Кроша, Ёжика, Кар-Карыча, Совуньи, а также зарегистрированные товарные знаки.

Как следует из материалов дела, разрешения на использование объектов интеллектуальной собственности у предпринимателей не было. Правообладатели обратились в суд и потребовали компенсацию.

Суд взыскал с коммерсантов 80 тысяч рублей за незаконное использование персонажей. Дополнительно им придётся оплатить судебные издержки и госпошлину.В итоге мультяшные герои обошлись бизнесу примерно в 110 тысяч рублей. Решение пока не вступило в законную силу и ещё может быть обжаловано.

А ранее плюшевая игрушка Ждун «подставила» бар в Шереметьево на 2 млн рублей. Представители компании «Си Ди Лэнд контакт», владеющей правами на Ждуна в России, обнаружили в баре фигуру персонажа, одетого в фартук и держащего меню.