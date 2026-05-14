Историк флота раскрыл обстоятельства гибели парохода «Князь Горчаков», который нашли на дне Японского моря

Силы Тихоокеанского флота обнаружили на дне залива Петра Великого в Приморье затонувший в 1906 году пароход «Князь Горчаков». Об обстоятельствах гибели судна, а также о том, почему это свидетель мощи российского торгового флота, Life.ru рассказал историк флота, эксперт по ВМФ, доброволец СВО Дмитрий Жаворонков.

По словам историка, пароход «Князь Горчаков» принадлежал Северному пароходному обществу — это была довольно крупная судоходная компания, занимавшаяся перевозкой грузов, пассажиров по всему миру. Офисы русского пароходного общества были по всему миру, и рейсы совершались почти на все континенты. И судно, построенное в 1901 году, периодически фрахтовалось военным ведомством и привозило грузы на Дальний Восток, с Дальнего Востока. Эти процессы шли в 1901-м, в 1903-м и далее в 1904-м, в 1905-м и в 1906-м годах.

Его гибель достаточно хорошо описана. Это довольно тривиальный подрыв на мине, оставшейся со времён Русско-японской войны. Экипаж после взрыва отработал грамотно. Всех спасли, все эвакуировались. Было бы, конечно, страшнее, если бы он шёл с людьми. Ведь ранее «Князь Горчаков» доставил партию демобилизованных русских военнослужащих в Одессу с Дальнего Востока. Он участвовал в эвакуации наших войск. Дмитрий Жаворонков Историк флота, эксперт по ВМФ, доброволец СВО

После этого о «Князе Горчакове» забыли на десятилетия, поскольку после революции и Великой Отечественной войны затонувших судов и кораблей было много. Но в конце 80-х годов член Русского географического общества Алексей Буяков напомнил об этой истории, написав о судне на страничках газеты «Тихоокеанский комсомолец». И вот многолетние попытки обнаружить место гибели судна наконец-то увенчались успехом.

«И Русское географическое общество, и Тихоокеанский флот вновь подтвердили свои компетенции в области поиска таких судов. Если это имеет смысл, можно рассмотреть возможность о подъёме какого-то оборудования, каких-то артефактов с «Князя Горчакова». Вряд ли имеет смысл говорить о подъёме всего судна, поскольку оно не выдающееся — обычный сухогрузный пароход английской постройки. Классический образец такого судна рубежа XIX – XX веков», — заключил Жаворонков.