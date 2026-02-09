В Стокгольме из-за обмеления Балтики стал виден затонувший в XVII веке корабль

Необычайно низкий уровень воды в Балтийском море преподнёс Стокгольму удивительный сюрприз. У острова Кастельхольмен, расположенного в самом сердце столицы, показался древний остов корабля, датируемый XVII веком. Морской археолог Йим Ханссон cообщил, что команда пока не смогла точно установить принадлежность того судна. Известно лишь, что оно, наряду с пятью другими кораблями, послужило основанием для ныне исчезнувшего моста.

«Он был затоплен намеренно. Ранее существовала теория, что это Gra Ulv — датский корабль, захваченный Швецией в битве, но мы почти уверены, что это не так, поскольку предполагается, что он был затоплен в 1670 году, а мост был построен в 1640 году», — рассказал эксперт в эфире телеканала SVT.

Уровень воды в Балтийском море, который опустился на 60 см ниже нормы, привёл к отмене некоторых регулярных морских рейсов в Стокгольмском архипелаге. Причиной этого явления стало устойчивое высокое атмосферное давление, оказывающее давление на водную поверхность и поддерживающее холодную погоду в Швеции. Восточные ветра также внесли свой вклад, вытесняя значительные объёмы воды из Балтики в западном направлении.

Подобное понижение уровня воды отмечается и в других частях Балтийского моря. Например, у Аландских островов в начале февраля уровень воды был на 72 см ниже среднего, что стало рекордно низким показателем с 1924 года. Хотя обмеление моря создаёт трудности для паромного сообщения, оно, в сочетании с сильными морозами, способствовало ускоренному образованию льда, что позволило открыть ледовые дороги.