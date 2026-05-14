14 мая, 14:40

Архитектура становится основой формирования образа России, заявил девелопер

Обложка © пресс-служба XVII Международного экономического форума Россия — Исламский мир

Унифицированные подходы к архитектуре перестали работать, каждая страна возвращается к поиску собственной идентичности, в этом смысле Россия обладает колоссальным конкурентным преимуществом, заявил на XVII Международном экономическом форуме «Россия — Исламский» в Казани мир сооснователь Группы «Родина» Владимир Щекин.

По его словам, у нашей страны есть мощнейшее культурное наследие, собственная архитектурная школа, огромный исторический опыт и понимание того, как среда должна работать на человека, семью и общество.

«Архитектура — это инструмент демографии, здоровья, образования, безопасности и даже национального суверенитета. Потому что именно среда формирует поведение человека, влияет на его эмоциональное состояние, формирует чувство принадлежности к своей стране и культуре», — цитирует эксперта 360.ru.

Ранее в музее архитектуры рассказали, почему нельзя перекрасить Московский Кремль. Дело в том, что с учётом реставраций XX века цвет стен и башен Московского Кремля был официально закреплён, поскольку ансамбль является объектом культурного наследия федерального значения.

