Бывшая королева Дании Маргрете II госпитализирована с сердечным приступом

86-летняя Маргрете II, добровольно оставившая датский трон в январе 2024 года, госпитализирована с сердечным приступом. Об этом сообщила пресс-служба королевского двора.

Её поместили в Национальную королевскую больницу Копенгагена, где она проведёт ближайшие выходные под медицинским наблюдением. Врачи обследуют пациентку и оценят её состояние.

Маргрете II правила страной 52 года и отреклась от престола 14 января 2024 года в пользу своего сына Фредерика X. Она стала первым за почти девять столетий датским монархом, который сделал этот шаг добровольно. После отречения за ней сохранили титул Её Величества.

