14 мая, 14:49

Бывший глава полиции Магнитогорска получил условный срок за разглашение гостайны

Константин Козицын. © Главное управление МВД России по Челябинской области

Челябинский областной суд вынес приговор в отношении бывшего начальника УМВД России по Магнитогорску Константина Козицына, который был задержан в 2025 году по обвинению в разглашении гостайны. Информацией делится пресс-служба судебной инстанции.

«Полковник полиции, бывший начальник УМВД России по Магнитогорску Козицын К. Е. признан судом виновным по ч. 1 ст. 283 УК РФ (разглашение сведений, составляющих государственную тайну, лицом, которому она была доверена по службе)»,приводит слова собеседника ТАСС.

Козицын получил условный срок в полтора года. Также ему запрещено занимать определённые должности в течение двух лет.

Напомним, что в конце 2025 года ФСБ задержала начальника управления МВД России по Магнитогорску, полковника Константина Козицына. Его подозревают в разглашении государственной тайны и лоббировании интересов частной компании. По данным следствия, он передал секретную информацию посторонним лицам.

Татьяна Миссуми
