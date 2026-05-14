Проезд, жильё и суточные: Минтруд напомнил о незаконности командировок за счёт сотрудника

Минтруд России опубликовал в официальной группе «ВКонтакте» важное напоминание для граждан, которым приходится бывать в командировках. Если вас отправляют в служебную поездку, начальство обязано возместить расходы в полном объёме — посылать человека куда-либо за его счёт запрещено законом.

Согласно статье 168 Трудового кодекса, работодатель обязан оплатить проезд, проживание (наём жилого помещения), а также выплатить суточные (дополнительные траты). Конкретные размеры компенсаций определяются внутренними локальными актами или коллективным договором, но они не могут быть нулевыми.

Важно понимать: командировкой считается поездка по распоряжению начальства для выполнения служебного поручения вне места вашей постоянной работы. Если же деятельность сама по себе разъездная (например, как у курьеров или водителей-дальнобойщиков), эти правила к вам не относятся.

Помимо компенсации трат, сотруднику гарантируется сохранение среднего заработка и должности (ст. 167 ТК РФ). А если вас переводят работать в другой город, фирма обязана возместить расходы на переезд (ваш, членов семьи и даже провоз имущества) и траты на обустройство на новом месте (ст. 169 ТК РФ).

Ранее председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов объяснил Life.ru, как можно увеличить сумму отпускных за счёт выбора подходящего периода отдыха. По его словам, размер выплат зависит от количества рабочих дней, которые приходятся на отпуск.