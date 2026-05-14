Девочку, лишившуюся фаланги в детсаду Махачкалы, выписали из больницы
Ребёнок, лишившийся пальца ноги в одном из детских садов Махачкалы 8 мая, выписан из больницы. Состояние девочки врачи оценивают как удовлетворительное. Об этом сообщил оперировавший её врач-ортопед Ибрагим Евтемиров.
«При поступлении состояние ребёнка было средней степени тяжести. Девочка истерила в отделении, поэтому мама до операции ждала с ней в холле — вот это запомнилось… Вчера ребёнка выписали в удовлетворительном состоянии», — рассказал собеседник РИА «Новости».
Напомним, 8 мая 2026 года в махачкалинском детсаду №22 двухлетняя девочка прищемила мизинец дверью. Ребёнок истекал кровью несколько часов, но сотрудники не вызвали скорую, не сообщили родителям, а самостоятельно «дорезали» оторванный палец и спрятали его в колготки. Девочку забрал дедушка, и только дома из колготок выпала часть пальца; врачи позже сказали, что палец можно было спасти при своевременной помощи. Малыши-свидетели плакали и кричали от страха, теперь отказываются идти в сад, а воспитатели ясельной группы якобы заявили о бойкоте и не пустили детей в группу. Арестованы две воспитательницы и няня, возбуждены уголовные дела по статьям «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
