Девочку, лишившуюся фаланги в детсаду Махачкалы, выписали из больницы

Ребёнок, лишившийся пальца ноги в одном из детских садов Махачкалы 8 мая, выписан из больницы. Состояние девочки врачи оценивают как удовлетворительное. Об этом сообщил оперировавший её врач-ортопед Ибрагим Евтемиров.

«При поступлении состояние ребёнка было средней степени тяжести. Девочка истерила в отделении, поэтому мама до операции ждала с ней в холле — вот это запомнилось… Вчера ребёнка выписали в удовлетворительном состоянии», — рассказал собеседник РИА «Новости».