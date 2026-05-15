14 мая, 21:20

Продажу билетов на Суперфинал Кубка России возобновили после паузы из-за спроса

Обложка © Telegram / FONBET Кубок России

Организаторы возобновили продажу билетов на Суперфинал Кубка России по футболу. В матче сыграют московский «Спартак» и «Краснодар». Об этом сообщили в телеграм-канале турнира.

Матч пройдёт на московской арене «Лужники» 24 мая. Стадион вмещает 81 тысячу зрителей. Продажа билетов стартовала 14 мая. Минимальная стоимость билета составляет 1000 рублей.

Напомним, продажу билетов на Суперфинал ранее остановили из-за рекордного спроса. Система столкнулась с пиковой нагрузкой. Количество запросов в секунду значительно превышало обычные показатели. Организаторы взяли паузу чтобы стабилизировать работу сервиса. Теперь болельщики снова могут оформить билеты на главный футбольный матч весны.

Лия Мурадьян
