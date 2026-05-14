Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 мая, 17:58

Рекордный спрос остановил продажу билетов на Суперфинал Кубка России

Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Рекордный спрос остановил продажу билетов на суперфинал Кубка России, который пройдёт между московским «Спартаком» и «Краснодаром». Об этом пишет РИА «Новости».

«Система столкнулась с пиковой нагрузкой — количество запросов в секунду значительно превышает обычные показатели. Ожидаемое время восстановления работы сайта — в течение нескольких часов. После этого билеты снова станут доступны для покупки», — говорится в тексте.

Встреча команд состоится на столичной арене «Лужники». Билеты начали продавать сегодня, 14 мая. Их стоимость доходит до 30 тысяч рублей. Сейчас обладателем Кубка России остаётся московский ЦСКА.

«Подопытный кролик»: В «Спартаке» высказались об эволюции восприятия трекеров в футболе
«Подопытный кролик»: В «Спартаке» высказались об эволюции восприятия трекеров в футболе

Ранее сообщалось, что воронежский «Факел», московская «Родина», екатеринбургский «Урал» и волгоградский «Ротор» получили лицензии для выступления в Российской премьер-лиге. Ожидается, что они выйдут на поле в сезоне-2026/27.

Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Футбол
  • ФК Спартак
  • ФК Краснодар
  • Спорт
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar