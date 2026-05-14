Рекордный спрос остановил продажу билетов на суперфинал Кубка России, который пройдёт между московским «Спартаком» и «Краснодаром». Об этом пишет РИА «Новости».

«Система столкнулась с пиковой нагрузкой — количество запросов в секунду значительно превышает обычные показатели. Ожидаемое время восстановления работы сайта — в течение нескольких часов. После этого билеты снова станут доступны для покупки», — говорится в тексте.

Встреча команд состоится на столичной арене «Лужники». Билеты начали продавать сегодня, 14 мая. Их стоимость доходит до 30 тысяч рублей. Сейчас обладателем Кубка России остаётся московский ЦСКА.

Ранее сообщалось, что воронежский «Факел», московская «Родина», екатеринбургский «Урал» и волгоградский «Ротор» получили лицензии для выступления в Российской премьер-лиге. Ожидается, что они выйдут на поле в сезоне-2026/27.