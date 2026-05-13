«Подопытный кролик»: В «Спартаке» высказались об эволюции восприятия трекеров в футболе
Представитель «Спартака» Кронфельд: Футболисты ранее возмущались из-за трекеров
Руководитель научно-аналитического отдела московского «Спартака» Максим Кронфельд в интервью «Чемпионату» рассказал, как футболисты раньше относились к трекерам. По его словам, раньше игроки возмущались: «Я тебе не подопытный кролик», но сейчас отношение изменилось.
Однако главная проблема — нехватка квалифицированных специалистов, которые могут объяснить игрокам и тренерам, как это работает.
Около десяти лет назад случился удивительный случай. «Спартак» приехал на выезд в один из городов. На тренировку заглянул местный губернатор, которому объяснили: датчики снижают риск травм. Глава региона тут же распорядился закупить такие технологии для местной команды.
Опытный тренер сказал, что это ему не нужно, но получил ответ: «Уже всё куплено, инициатива губернатора — нужно носить». В результате футболисты полгода бегали с выключенными трекерами.
Ранее в «Спартаке» сообщили, что нападающий Антон Заболотный получил уведомление о неблагоприятном результате анализа пробы, взятой во время внесоревновательного контроля. После этого игрока временно отстранили от спортивной деятельности. С 30 апреля ограничения были сняты. Сам футболист заявил, что намерен доказать свою полную невиновность в нарушении антидопинговых правил.
