«Скажи 300»: Петров попал в центр фанатского замеса из-за шутки после победы «Спартака»
Петров шуткой про «300» подколол Бурунова после дерби «Спартак» — ЦСКА
Александр Петров и Сергей Бурунов. Обложка © РИА Новости / Кирилл Каллиников, Виталий Белоусов
Актёр Александр Петров оказался в центре скандала среди футбольных болельщиков после кубкового дерби «Спартак» — ЦСКА. Под его последними постами в соцсетях теперь сплошь фанатские обсуждения и жаркие споры о том, какая команда лучше.
Поводом стала публикация артиста, в которой он не только порадовался голу и итоговой победе «красно-белых», но и подколол своего коллегу Сергея Бурунова — давнего болельщика армейцев.
«Легендарный матч! Легендарный гол. Невероятная атмосфера на домашнем стадионе! Спасибо, Спартак! P.S. [Сергей Бурунов], скажи 300», — подписал видео Петров.
Для многих зрителей такой поворот оказался неожиданным, ведь по сюжету сериала «Полицейский с Рублёвки» персонаж Петрова является фанатом ЦСКА. Однако это, видимо, была тонкая шутка создателей, которые заставили болельщика «Спартака» отыгрывать непривычную роль.
Ранее на закрытой премьере фильма «Коммерсант» зрителям преподнесли неожиданный подарок: каждому вручили стодолларовую купюру, но вместо портрета Бенджамина Франклина на ней был изображён актёр Александр Петров, а номинал заменили на номер ряда и места в зале. Этим создатели фильма, по их замыслу, намекнули на главную тему картины — деньги.
