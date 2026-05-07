«Скажи 300»: Петров попал в центр фанатского замеса из-за шутки после победы «Спартака»

Актёр Александр Петров оказался в центре скандала среди футбольных болельщиков после кубкового дерби «Спартак» — ЦСКА. Под его последними постами в соцсетях теперь сплошь фанатские обсуждения и жаркие споры о том, какая команда лучше.

Поводом стала публикация артиста, в которой он не только порадовался голу и итоговой победе «красно-белых», но и подколол своего коллегу Сергея Бурунова — давнего болельщика армейцев.

Актёр Алексанрд Петров. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / actorsashapetrov

«Легендарный матч! Легендарный гол. Невероятная атмосфера на домашнем стадионе! Спасибо, Спартак! P.S. [Сергей Бурунов], скажи 300», — подписал видео Петров.

Для многих зрителей такой поворот оказался неожиданным, ведь по сюжету сериала «Полицейский с Рублёвки» персонаж Петрова является фанатом ЦСКА. Однако это, видимо, была тонкая шутка создателей, которые заставили болельщика «Спартака» отыгрывать непривычную роль.

Ранее на закрытой премьере фильма «Коммерсант» зрителям преподнесли неожиданный подарок: каждому вручили стодолларовую купюру, но вместо портрета Бенджамина Франклина на ней был изображён актёр Александр Петров, а номинал заменили на номер ряда и места в зале. Этим создатели фильма, по их замыслу, намекнули на главную тему картины — деньги. Сам исполнитель главной роли пришёл на премьеру вместе с супругой Викторией, и хотя она не раз подчёркивала, что не стремится к публичной жизни, но на всех мероприятиях поддерживает мужа.