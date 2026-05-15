Экс-посол России в Камбодже и Бангладеш Александр Игнатов умер в 71 год

Чрезвычайный и полномочный посол в отставке Александр Игнатов умер в 71 год. Экс-дипломат России в Камбодже и Бангладеш скончался 13 мая. О смерти Игнатова сообщило Министерство иностранных дел России.

«Руководство Министерства и Второй департамент Азии МИД России с глубоким прискорбием сообщают, что 13 мая 2026 года на 72-м году жизни скончался Чрезвычайный и Полномочный Посол в отставке», — указано в сообщении.

В МИД отметили вклад Игнатова в развитие отношений России со странами Азии. Карьеру он начал в посольстве СССР в Бангладеш. Позже работал в дипломатических миссиях США, Новой Зеландии и Республики Корея.

Большую часть службы Игнатов посвятил Азиатско-Тихоокеанскому региону. С 2009 по 2013 год он занимал пост посла в Камбодже. С 2016 по 2021 год руководил дипмиссией в Бангладеш. В июне 2020 года он получил высший дипломатический ранг.

