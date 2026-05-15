Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 мая, 23:04

Чубайс назвал дела против сотрудников «Роснано» издевательством над законом

Анатолий Чубайс. Обложка © ТАСС / РБК / Андрей Любимов

Анатолий Чубайс. Обложка © ТАСС / РБК / Андрей Любимов

Экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал расследования в отношении бывших сотрудников компании. Соответствующее заявление он опубликовал на своём сайте.

По словам Чубайса, за последние полтора года его бывшие коллеги столкнулись с масштабной волной уголовных и гражданских дел, включая аресты, обыски, допросы и имущественные иски. Он отметил, что происходящее вызывает серьёзные вопросы.

Чубайс заявил, что считает выдвинутые обвинения «издевательством над законом», подчеркнув, что, по его мнению, никто из фигурантов не совершал противоправных действий и добросовестно выполнял свою работу.

Трое топ-менеджеров «Роснано» не признали причастность к растрате ₽52 млрд
Трое топ-менеджеров «Роснано» не признали причастность к растрате ₽52 млрд

Ранее следствие ужесточило позицию по делу бывшего менеджера «Роснано» Ирины Рапопорт. К ранее вменяемой растрате в особо крупном размере добавили ещё один эпизод. Теперь в деле фигурирует и коммерческий подкуп.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Анатолий Чубайс
  • Роснано
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar