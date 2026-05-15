Чубайс назвал дела против сотрудников «Роснано» издевательством над законом

Экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал расследования в отношении бывших сотрудников компании. Соответствующее заявление он опубликовал на своём сайте.

По словам Чубайса, за последние полтора года его бывшие коллеги столкнулись с масштабной волной уголовных и гражданских дел, включая аресты, обыски, допросы и имущественные иски. Он отметил, что происходящее вызывает серьёзные вопросы.

Чубайс заявил, что считает выдвинутые обвинения «издевательством над законом», подчеркнув, что, по его мнению, никто из фигурантов не совершал противоправных действий и добросовестно выполнял свою работу.

Ранее следствие ужесточило позицию по делу бывшего менеджера «Роснано» Ирины Рапопорт. К ранее вменяемой растрате в особо крупном размере добавили ещё один эпизод. Теперь в деле фигурирует и коммерческий подкуп.