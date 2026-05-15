Во всех столичных аэропортах сняли ограничения на полёты

Росавиация сообщила о снятии ограничений на работу аэропортов Внуково и Домодедово. Воздушные гавани снова принимают и отправляют рейсы в штатном режиме.

Ранее аналогичные меры были отменены в Шереметьево. В ведомстве пояснили, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов.

Также были отменены ограничения в ряде других аэропортов России. На данный момент открылись авиагавани в Пскове, Калуге, Ярославле, Нижнем Новгороде и Тамбове. А вот аэропорты в Череповце и Махачкале остаются закрытыми.

