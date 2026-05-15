Над Ростовской областью за ночь сбили более 40 украинских беспилотников
Shutterstock / FOTODOM / Pavel Chagochkin
Ростовская область в ночь на 15 мая подверглась массированной атаке беспилотников. Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, силы ПВО уничтожили более 40 воздушных целей.
Под удар попали Таганрог, а также сразу 11 районов региона — Чертковский, Боковский, Верхнедонской, Облиевский, Орловский, Советский, Миллеровский, Кашарский, Милютинский, Шолоховский и Тарасовский.
Предварительно, обошлось без пострадавших и серьёзных разрушений.
Также этой ночью ВСУ атаковали Рязань. Жители города слышали примерно 10 мощных взрывов. Обломки украинского беспилотника упали на жилой многоквартирный дом. В многоэтажке начался пожар. В результате удара погибли три человека. Двенадцать человек пострадали, в том числе дети.
