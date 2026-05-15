Автобус задело осколками во время ракетного обстрела Белгорода

ВСУ обстреляли ракетами Белгород и Белгородский округ. По предварительные данным, обошлось без человеческих жертв. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

В результате атаки зафиксировали повреждения объекта инфраструктуры. Кроме этого осколки посекли автобус на остановке. Также повреждения получил легковой автомобиль.

Все аварийные службы прибыли на места происшествий. По данным штаба, специалисты сейчас уточняют информацию о последствиях обстрела.

Напомним, ВСУ начали массированную ракетную атаку на Белгород после пяти утра. За час налёта жители города и прилегающих районов слышали около 20 взрывов. Также люди сообщали о столбах дыма в разных частях города.