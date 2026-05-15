Молодая аспирантка кардиоцентра совратила пациента с помощью аналога «виагры» и увела от жены

Молодую аспирантку одного из подмосковных кардиоцентров обвиняют в совращении пациента и требуют отстранить её от работы с больными. Об этом сообщает Baza.

По данным телеграм-канала, 35-летний Роман из Королёва поступил в клинику с сильной одышкой и подозрением на сердечные проблемы. Во время лечения мужчина переписывался с женой, делясь своим состоянием и шутя, что врач прописала ему аналог «виагры» для улучшения кровообращения.

Скоро супруга Анастасии заметила, что врач повышает дозу препарата и в беседах с пациентом шутливо интересуется воздействием лекарства на половой орган. Женщина ещё не знала, что за лечение её мужа взялась молодая и красивая аспирантка Юлия. После выписки Роман заявил жене, что уходит от неё к своему врачу.

Сейчас Анастасия добивается отстранения Юлии от работы с пациентами. В кардиоцентре подтвердили, что получили жалобу и начали служебную проверку для выяснения всех обстоятельств.