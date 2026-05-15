Вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку в Хабаровском крае

В Хабаровском крае вертолёт Ми-8 авиакомпании АО «ЮТэйр — Вертолётные услуги» при жёсткой посадке получил повреждения задней части фюзеляжа. Об этом сообщили в уральской транспортной прокуратуре.

Инцидент произошёл около 11 часов по местному времени после выполнения авиационных работ. В результате аварийной посадки ни члены экипажа борта Utair, ни служебные пассажиры не пострадали. Причины и обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.

Сургутская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности полётов. Ведомство намерено оценить исполнение норм и при необходимости принять меры прокурорского реагирования для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

