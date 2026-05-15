Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 мая, 06:57

Вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку в Хабаровском крае

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ressormat

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ressormat

В Хабаровском крае вертолёт Ми-8 авиакомпании АО «ЮТэйр — Вертолётные услуги» при жёсткой посадке получил повреждения задней части фюзеляжа. Об этом сообщили в уральской транспортной прокуратуре.

Инцидент произошёл около 11 часов по местному времени после выполнения авиационных работ. В результате аварийной посадки ни члены экипажа борта Utair, ни служебные пассажиры не пострадали. Причины и обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.

Сургутская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности полётов. Ведомство намерено оценить исполнение норм и при необходимости принять меры прокурорского реагирования для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Число пострадавших при жёсткой посадке вертолёта в Коми выросло до 11
Число пострадавших при жёсткой посадке вертолёта в Коми выросло до 11

Ранее Life.ru рассказывал, как в Санкт-Петербурге вертолёт Ми-8 во время посадки создал сильный поток воздуха, столкнув коляску в Кронверкский пролив. Это случилось в районе Петропавловской крепости.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Авиаперелеты
  • Происшествия
  • Хабаровский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar