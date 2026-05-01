Число пострадавших при жёсткой посадке вертолёта в Коми выросло до 11

Количество пострадавших в происшествии с вертолётом Ми-8Т в Усинске увеличилось до 11 человек. Уточнённую информацию привели в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Коми.

В ведомстве добавили, что медики осмотрели всех раненых. Пострадавших отпустили на амбулаторное лечение. Никто из них не нуждается в госпитализации.

Ранее сообщалось, что врачи оценили как стабильное состояние пострадавших при жёсткой посадке вертолёта.

Напомним, в Усинске пассажирский Ми-8Т при попытке взлёта завалился на бок и рухнул на землю. Вертолёт не успел набрать высоту. На борту находились 24 человека. Следователи и специалисты выясняют точные причины случившегося. Эксперты изучают технические данные и опрашивают экипаж.