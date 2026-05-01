Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 мая, 17:32

Совершивший жёсткую посадку в Усинске Ми-8Т задел что-то лопастями при взлёте

Предварительной причиной аварии с Ми-8Т в Коми назван человеческий фактор

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Piotr Zajc

Предварительной причиной аварии пассажирского вертолёта Ми-8Т в Усинске (Республика Коми) стал человеческий фактор — пилот не справился с управлением. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Как узнало агентство, пилот признал, что не справился с управлением. При взлёте с вертолётной площадки машина зацепила что-то лопастями и завалилась на бок.

Напомним, сегодня в Усинске произошёл инцидент с пассажирским вертолётом Ми-8Т — при отрыве от земли воздушное судно завалилось на бок и совершило жёсткую посадку, не набрав высоту. Кадры с места происшествия уже обнародовала Северо-Западная транспортная прокуратура. Пострадали десять человек, двое получили травмы средней степени тяжести, остальные — лёгкой.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • ЧП
  • Происшествия
  • Коми, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar