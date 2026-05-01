Совершивший жёсткую посадку в Усинске Ми-8Т задел что-то лопастями при взлёте
Предварительной причиной аварии с Ми-8Т в Коми назван человеческий фактор
Предварительной причиной аварии пассажирского вертолёта Ми-8Т в Усинске (Республика Коми) стал человеческий фактор — пилот не справился с управлением. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
Как узнало агентство, пилот признал, что не справился с управлением. При взлёте с вертолётной площадки машина зацепила что-то лопастями и завалилась на бок.
Напомним, сегодня в Усинске произошёл инцидент с пассажирским вертолётом Ми-8Т — при отрыве от земли воздушное судно завалилось на бок и совершило жёсткую посадку, не набрав высоту. Кадры с места происшествия уже обнародовала Северо-Западная транспортная прокуратура. Пострадали десять человек, двое получили травмы средней степени тяжести, остальные — лёгкой.
