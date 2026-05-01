Число пострадавших в упавшем на бок вертолёте Ми-8 в Усинске увеличилось

10 человек пострадали при жёсткой посадке вертолёта Ми-8Т в Усинске
Обложка © Telegram/Николай Такаев
Количество пострадавших при чрезвычайном происшествии на вертолётной площадке в Усинске достигло десяти человек. Об этом сообщил глава округа Николай Такаев. На борту воздушного судна находились 24 человека — работники, которые направлялись в Ненецкий автономный округ.
«К счастью, никто не погиб. Пострадали 10 человек, им оказалась необходимая помощь», — уточнил чиновник.
На месте ЧП работают подразделения Усинского пожарно-спасательного гарнизона и все оперативные службы. Обстоятельства произошедшего выясняются. Ситуацию держат на контроле.
Напомним, пассажирский вертолёт Ми-8Т совершил жёсткую посадку при попытке взлёта в Усинске, завалившись на бок. Северо-Западная транспортная прокуратура показала кадры с места происшествия.
