Число пострадавших в упавшем на бок вертолёте Ми-8 в Усинске увеличилось

Количество пострадавших при чрезвычайном происшествии на вертолётной площадке в Усинске достигло десяти человек. Об этом сообщил глава округа Николай Такаев. На борту воздушного судна находились 24 человека — работники, которые направлялись в Ненецкий автономный округ.

«К счастью, никто не погиб. Пострадали 10 человек, им оказалась необходимая помощь», — уточнил чиновник.

На месте ЧП работают подразделения Усинского пожарно-спасательного гарнизона и все оперативные службы. Обстоятельства произошедшего выясняются. Ситуацию держат на контроле.