15 мая, 07:27

ФОМ: Путину доверяют 74% россиян

Обложка © Life.ru

Россияне в своём большинстве полностью доверяют политике, проводимой президентом РФ Владимиром Путиным. Главу государства поддержали 74% опрошенных. Такие результаты исследования приводит фонд «Общественное мнение», опрос проводился с 1 по 3 мая среди 1,5 тысяч граждан РФ.

«О доверии Владимиру Путину заявили 74% россиян. Также большинство населения (75%) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства», — сказано в тексте.

Кроме того, 47% участников опроса высоко оценили итоги деятельности правительства РФ. При этом 53% респондентов выразили доверие главе кабинета министров Михаилу Мишустину. Что касается политических партий, то «Единую Россию» в опросе поддержали 39% человек, ЛДПР — 11%, КПРФ — 8%, «Новых людей» — 6%, «Справедливую Россию» — 4%.

Две трети россиян считают себя православными
Ранее газета Financial Times написала, что рейтинги одобрения президента США Дональда Трампа среди американских избирателей продолжают снижаться. Экономическую политику Трампа не поддерживают почти 58% зарегистрированных избирателей, которые заявили, что «решительно» или «в некоторой степени» не одобряют его шаги в этой сфере. Отдельно фиксируется высокая доля недовольства его позицией по войне с Ираном.

Татьяна Миссуми
