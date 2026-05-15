Врач изучил рентген Мэрилин Монро: У легендарной блондинки было бесплодие, но сегодня ей бы помогли стать матерью

К 100-летию Мэрилин Монро аукционный дом Julien’s Auctions выставил на продажу медицинские снимки актрисы, среди лотов есть рентген грудной клетки и органов малого таза. Международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья, кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог Борис Лордкипанидзе проанализировал эти данные для Life.ru. Оказалось, что самая знаменитая блондинка мира сегодня имела бы возможность зачать ребёнка, хотя в 1950-х годах это было ещё невозможно.

Врач обратил внимание на маточные трубы: шарики на снимке — это контрастное вещество. Это ключевой признак непроходимости труб, а для зачатия они должны быть полностью проходимы.

Скорее всего, здесь речь идёт о трубном факторе бесплодия. Я предположу, что естественное зачатие с прогностической точки зрения маловероятно, потому что трубы деформированы. С большой вероятностью был эндометриоз, не исключены ИППП. Есть участки воспалительные, возможно, наличие спаечного процесса. В результате и формируется эта чёткообразность, будто там шарики какие-то — чередование участков естественного диаметра маточной трубы и участков со сниженным тонусом. Борис Лордкипанидзе Международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья, кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог

Фото © juliensauctions.com

Две линии внизу — это фиксатор шейки матки. Он выглядит как ножницы, а на кончиках — «крабики» или иглы. Этот медицинский инструмент даёт возможность подтянуть шейку, чтобы удобнее было вводить контраст.

Врач считает, что по этой картине нельзя сказать, что на снимке — организм здорового человека. Сегодня таких пациенток отправляют на вспомогательные репродуктивные технологии.

«Если пациентка обратилась с сильными болями в животе, нарушениями цикла и признаками воспаления — это требует лечения. Если жалоб нет, проводят курс противовоспалительной терапии и направляют на ЭКО. Функция яичников в таких случаях часто сохранена: яйцеклетки созревают, но из-за непроходимости труб не могут встретиться со сперматозоидами. Если извлечь яйцеклетки, оплодотворить их в лаборатории и подсадить напрямую в полость матки, женщина с высокой вероятностью сможет реализовать репродуктивную функцию», — добавил Лордкипанидзе.