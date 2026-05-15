Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 мая, 07:53

Суд приговорил агента Киева к 21 году за подготовку терактов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / NMK-Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / NMK-Studio

Суд в Нижегородской области приговорил агента Киева к 21 году колонии строгого режима за подготовку терактов. Также ему назначен штраф в размере 700 тысяч рублей. Об этом сообщили в ФСБ.

По данным ведомства, уроженец Киева 1976 года рождения был завербован в 2024 году представителем СБУ. Тогда он ещё жил на территории Украины. Он должен был совершить теракты на территории Нижегородской области с использованием дронов. Мужчина действовал за денежное вознаграждение и занимался созданием тайников БПЛА.

Приговор вступил в законную силу.

ФСБ задержала в Мариуполе шпионку Киева, которая не поняла, что шпионила
ФСБ задержала в Мариуполе шпионку Киева, которая не поняла, что шпионила

А ранее ФСБ задержала двух жителей Крыма по подозрению в государственной измене. Один из задержанных передавал украинской военной разведке фото, видео и координаты объектов ВС РФ. Второй собирал персональную информацию о бойцах теробороны.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • ФСБ России
  • Терроризм
  • Происшествия
  • Нижегородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar