Тело искали два дня: Боец ММА трагически погиб, спасая тонущую девочку на Иссык-Куле

На Иссык-Куле трагически оборвалась жизнь киргизского бойца ММА Медета Жээналиева. Спортсмен не раздумывая бросился в озеро, чтобы спасти тонущую девочку, и сам стал жертвой стихии. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе отдела внутренних дел Иссык-Кульского района.

«Четверо несовершеннолетних девушек отдыхали на пляже в селе Бактуу-Долоноту. Одна из них во время купания в озере начала тонуть. Медет Жээналиев с другом поспешили на помощь. Девушку спасли, но сам Жээналиев погиб», — отметили в пресс-службе.

Тело героя удалось обнаружить только на следующий день, его передали семье. Жээналиев выступал в лёгком весе, провёл четыре профессиональных боя, выиграв два. Его поступок уже называют истинным героизмом — ценой собственной жизни он подарил ребёнку шанс на жизнь.

Ранее в Крыму нашли погибшим 36-летнего преподавателя игры на ударных Сергея Сысоева. До этого его какое-то время разыскивали родные. Тело барабанщика обнаружили на окраине Симферополя, подробности трагедии остаются неизвестными.