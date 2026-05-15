Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, сообщает близкий к пресс-службе белорусского лидера канал «Пул Первого».

По его данным, стороны обсудили сотрудничество в экономике и обороне, а также предстоящие совместные мероприятия по этим направлениям

При этом встречались президенты совсем недавно — их переговоры прошли в Кремле 8 мая. Визит белорусского лидера был организован так, чтобы совместить участие в праздничных мероприятиях в честь Дня Победы с обсуждением накопившихся вопросов.