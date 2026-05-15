Политик «с лицом старшеклассника» стал мэром в США после скандала

В американском Белвилле, штат Нью-Джерси, 24-летний Фрэнк Велес победил действующего мэра Майкла Мелхэма. По данным New Jersey Globe, он набрал 3255 голосов против 2218 у соперника — 59% против 41%. История быстро разошлась по американским СМИ не только из-за возраста победителя. New York Post назвала Велеса политиком с «детским лицом» — и этот образ идеально лёг на сюжет о молодом кандидате, которого пытались высмеивать, но в итоге он отправил в отставку опытного городского главу.

Выборы прошли вскоре после крупного пожара на складе, из-за которого в городе началась массовая эвакуация. Огонь вспыхнул 3 мая на фабрике матрасов и охватил целый квартал.

После ЧП Мелхэма резко критиковали за реакцию властей. По данным издания, во время пожара полицейское управление осталось без электричества, а разлетавшийся пепел привёл к возгораниям в домах в нескольких кварталах от фабрики. На место приехали десятки пожарных расчётов, но из-за нагрузки упало давление воды.

На этом фоне Велес выстроил кампанию вокруг качества жизни, развития города и уважительного диалога с жителями. Его соперники пытались атаковать молодого политика за то, что он живёт с родителями, но эта линия ударила скорее по ним: по данным New York Post, Велес помогает семье ухаживать за младшей сестрой с особенностями развития.

«Мы собираемся отказаться от мелких нападок. Мы скажем "нет" этой грязной политике и вернемся к уважению в этом городе, потому что именно этого хотят люди и заслуживают этого», — заявил Велес.

Новый глава Белвилла уже работал в городском совете, а также был помощником покойного конгрессмена от Нью-Джерси Билла Паскрелла. Теперь молодой политик, над внешностью которого смеялись оппоненты, возглавит город после одного из самых болезненных кризисов последних лет.