Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 мая, 09:31

Захарова: 25 россиян погибли от атак ВСУ во время «псевдоперемирия» Зеленского

Мария Захарова. Обложка © Life.ru

Мария Захарова. Обложка © Life.ru

В России 25 человек погибли от украинских атак в период «псевдоперемирия» Владимира Зеленского. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«За период действия введённого Россией режима прекращения огня и объявленного Зеленским псевдоперемирия с 5 мая, которое ВСУ тоже не соблюдали, погибли 25 мирных российских граждан, в том числе один ребёнок, ранения получили 209 человек, включая 14 детей», — сказала она.

В Госдуме призвали украинцев «вышвырнуть шайку Зеленского» и принять условия России
В Госдуме призвали украинцев «вышвырнуть шайку Зеленского» и принять условия России

Ранее Life.ru писал, что ВСУ более 16 тысяч раз нарушили объявленное в честь Дня Победы перемирие. Общее количество артиллерийских ударов (включая огонь из реактивных систем залпового огня, миномётов и танков) достигло 676 эпизодов, при этом атаки с применением дронов насчитывают 6331 случай.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Мария Захарова
  • МИД РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar