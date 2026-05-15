Захарова: 25 россиян погибли от атак ВСУ во время «псевдоперемирия» Зеленского

В России 25 человек погибли от украинских атак в период «псевдоперемирия» Владимира Зеленского. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«За период действия введённого Россией режима прекращения огня и объявленного Зеленским псевдоперемирия с 5 мая, которое ВСУ тоже не соблюдали, погибли 25 мирных российских граждан, в том числе один ребёнок, ранения получили 209 человек, включая 14 детей», — сказала она.

Ранее Life.ru писал, что ВСУ более 16 тысяч раз нарушили объявленное в честь Дня Победы перемирие. Общее количество артиллерийских ударов (включая огонь из реактивных систем залпового огня, миномётов и танков) достигло 676 эпизодов, при этом атаки с применением дронов насчитывают 6331 случай.